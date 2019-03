Stuttgart (red) - Am Freitagmittag, gegen 13.15 Uhr, ist in der Schmidener Straße ein Auto mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Dabei ist ein Schaden von etwa 20 000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der 66 Jahre alte Autofahrer befuhr die Schmidener Straße in Richtung Neugereut und bog verbotenerweise nach links in die Marienburger Straße ab. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit der in die gleiche Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U 19. Der Stadtbahnverkehr war an der Unfallstelle bis etwa 14.10 Uhr unterbrochen. Außerdem kam es in beiden Fahrtrichtungen zu Verkehrsbehinderungen.