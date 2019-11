Bad Cannstatt Ein 51 Jahre alter Opel-Fahrer ist am Donnerstagmorgen in der Brunnenstraße mit einem 52 Jahre alten Radfahrer kollidiert, dabei hat der Radler schwere Verletzungen erlitten. Der Autofahrer war gegen 7 Uhr in der Brunnenstraße in Richtung Wilhelmsbrücke unterwegs. Da sich vor der Einmündung zur Wilhelmstraße auf der Geradeausspur ein Stau gebildet hatte, fuhr der Autofahrer auf die Gegenspur, um so links an den Wartenden vorbeizufahren und später in die Wilhelmstraße einzubiegen. Dabei kollidierte er mit dem 52-Jährigen, der auf seinem Liegefahrrad in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, versorgten den Radler, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf über 4.000 Euro geschätzt.