Anzeige

Stuttgart-Plieningen (pol)Am Dienstagabend fuhr ein 36-jähriger Mann gegen 17.40 Uhr mit seinem Dacia Logan in der Neuhauser Straße in Richtung Neuhausen und überholte eine 17 Jahre alte Frau mit ihrer Yamaha sowie einen 19-Jährigen mit seinem Honda Motorrad. Aufgrund des Gegenverkehrs musste er den Überholvorgang abbrechen und schnitt dabei den 19-Jährigen so, dass dieser einen Zusammenstoß offenbar nur durch eine Vollbremsung vermeiden konnte. Anschließend machte der 36-Jährige mehrere Bremsmanöver bevor er offenbar ohne Grund eine Vollbremsung durchführte. Die 17-Jährige fuhr auf den Dacia auf, stürzte und verletzte sich leicht. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer 0711-89903400 zu melden.