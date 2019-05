Stuttgart (pol) Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (20.05.2019) einen 18 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit zwei 19-jährigen Komplizen in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße ein Paar Schuhe gestohlen zu haben. Ein Detektiv beobachtete gegen 15.40 Uhr, wie einer der beiden 19-Jährigen von einem Paar Sportschuhen die Sicherungsetiketten abriss, die Schuhe anzog und seine alten Schuhe in den Karton zurücklegte. Zur selben Zeit riss der 18-jährige Tatverdächtige ebenfalls von einem Paar Sportschuhen die Sicherungsetiketten ab, während der andere 19-Jährige bei beiden Taten offenbar Schmiere stand. Als das Trio sich zum Ausgang begab, ging der 19-Jährige mit den neuen Turnschuhen zurück und tauschte sie wieder gegen sein altes Paar, offenbar hatte er den Detektiv bemerkt. Nachdem das Trio dann das Geschäft verlassen hatte, nahmen alarmierte Polizeibeamte die drei fest. Der 18-jährige Marokkaner, der vor seiner Festnahme das gestohlene Paar Schuhe wegwarf, wird im Laufe des Dienstags (21.05.2019) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt. Seine beiden Komplizen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.