Stuttgart-Ost (red) - Ein 48-Jähriger ist am Samstag offenbar betrunken mit seinem Auto gefahren und hat dabei möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Ein Zeuge meldete sich gegen 21.30 Uhr bei der Polizei. Er sei auf der A 81 auf Höhe Ilsfeld in Richtung Stuttgart unterwegs und folge einem silbergrauen Mitsubishi mit Heilbronner Kennzeichen, der in Schlangenlinien fahren würde und bereits mit mehreren Verkehrsteilnehmern beinahe zusammen gestoßen sei.

Alarmierte Polizeibeamte stoppten das Auto schließlich rund 40 Kilometer später auf der Bundesstraße 10, im Bereich der Uferstraße. Nach ersten Erkenntnissen stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Er musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten.

Die Polizei vermutet, dass der Mann in Eberstadt losgefahren ist. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter Telefon 89903200 zu melden.