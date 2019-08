Stuttgart (pol) Zwei unbekannte Frauen haben am Donnerstagnachmittag (15.08.2019) eine 78 Jahre alte Dame in ihrer Wohnung bestohlen. Unter dem Vorwand, in dem Haus an der Zeppelinstraße eine Wohnung mieten zu wollen, verschafften sich die beiden Tatverdächtigen Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Während die eine Frau die 78-Jährige ablenkte, stahl die Andere offenbar Schmuck aus dem Badezimmer im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Frauen werden beschrieben als etwa 45 bis 50 Jahre alt, mit schulterlangem dunkelblondem Haar. Beide sprachen Deutsch ohne Dialekt. Sie waren bekleidet mit einem weißen Rock und einem weißen Oberteil. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.