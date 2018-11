Anzeige

Stuttgart (pol) Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitag in der Epplestraße im Stadtteil Degerloch einen älteren Herrn bestohlen und dadurch mehrere Hundert Euro erbeutet. Der Gauner sprach den Senior gegen 11 Uhr auf der Straße an und bat ihn, Geld zu wechseln. Als der hilfsbereite 79-Jährige in seinen Geldbeutel schaute, griff der Unbekannte zu und stahl das Bargeld. Der Gesuchte ist zirka 45 Jahre alt, rund 170 cm groß und schlank. Er hatte brünette, kurze Haare, war mit einer Lederjacke bekleidet und sprach gebrochen Deutsch mit rumänischem Akzent. Zeugenhinweise zu dem Vorfall nimmt die ermittlungsführende Dienststelle unter der Rufnummer +4971189903400 entgegen.