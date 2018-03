Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Ein unbekannter Trickdieb hat sich am Montag unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 89-Jährigen verschafft und Bargeld gestohlen. Der Unbekannte klingelte gegen 14.45 Uhr an der Haustür und stellte sich als Hausmeister vor. Unter dem Vorwand, er müsse schauen, ob das Wasser abgedreht ist, ließ ihn die Frau in die Wohnung. Er ging durch alle Räume, klopfte an Metallteile und sagte, er müsse alle Gegenstände aus Metall einpacken. Die 89-Jährige übergab dem Täter eine Geldkassette, aus der er mehrere Hundert Euro entnahm, bevor er flüchtete. Der Tatverdächtige soll 40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß sein und trug eine schwarze Baseballmütze. Zeugenhinweise unter Telefon 8990-5778.