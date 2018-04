Anzeige

Bad Cannstatt - Im Zugverkehr ist es am Dienstag zu zahlreichen Ausfällen gekommen. Der Grund: Auf dem Cannstatter Bahnhof ist gegen 6.30 Uhr ein Toter im Gleis gefunden worden, wie eine Sprecherin der Bundespolizei Stuttgart auf Nachfrage erklärte. So seien zunächst alle Gleise von 1 bis 8 gesperrt worden und gegen 7.30 Uhr nur noch die Gleise 1 bis 2. Um 7.50 Uhr seien alle Gleise wieder frei gegeben. Wie ein Bahnsprecher auf Nachfrage mitteilte, sind aufgrund der Sperrung des Cannstatter Bahnhofs von 6.46 bis 7.26 Uhr keine Züge durch den Bahnhof gefahren. Bei den Gleisen 1 und 2 waren S-Bahnen stadteinwärts betroffen. Die S1 fuhr nicht zwischen Vaihingen und Neckarpark und die S2 und S3 wurde in Waiblingen und Vaihingen gewendet. Es fielen 23 S-Bahnen aus und gab 15 Teilausfälle. 42 S-Bahnen hatten zwischen 10 und 15 Minuten Verspätung und beim Fern- und Regionalverkehr waren 30 Züge betroffen, die durchschnittlich eine 30-minütige Verspätung hatten. Zum Toten und den Umständen konnte die Polizei noch nichts sagen. (if)