Bad Cannstatt (red) - Die Identität des Toten, der am Montagvormittag auf Höhe des Berger Stegs aus dem Neckar geborgen wurde, ist seit gestern bekannt. Es handelt sich um einen 23 Jahre alten Mann, der von seinem Arbeitgeber vermisst gemeldet wurde.

Der Mann ist wohl bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Polizei geht von einem Unglück aus, was genau passiert ist, sei aber noch unklar, sagte Johannes von Gillhausen, Pressesprecher der Polizei. „Es gibt keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung.“

Ein Spaziergänger hatte den toten Mann am Montag gegen 9.30 Uhr auf Höhe des Berger Stegs im Wasser entdeckt und die Polizei verständigt. Aufgrund des Zustands der Leiche, die vermutlich schon mehrere Tage im Wasser gelegen hatte, dauerten die Ermittlung zur genauen Todesursache am gestrigen Donnerstag noch an. Auch an welcher Stelle der Mann verunglückt ist, konnte bisher noch nicht eindeutig festgestellt werden. Das Unglück habe sich laut derzeitigem Stand der Ermittlungen am Donnerstagnachmittag vergangener Woche ereignet, sagte Gillhausen.

Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, bittet die Polizei weiter um Hinweise. Der Mann war zirka 1,70 Meter groß, schlank mit längeren, zu einem Zopf zusammengebundenen braunen Haaren. Sein Äußeres wird als mitteleuropäisch beschrieben. Er war mit einem weinroten Poloshirt, einer schwarzen, knielangen Hose sowie blauen Sportschuhen bekleidet. Wer diesen Mann insbesondere am Donnerstagnachmittag auf Höhe des Neckardamms in der Nähe des Wasens gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 8990 5778 zu melden.