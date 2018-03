Anzeige

Stuttgart-Ost (red) - Polizeibeamte haben am Mittwochabend im Stuttgarter Osten einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, seine Freundin lebensgefährlich verletzt und deren Mutter getötet zu haben. Hausbewohner hatten gegen

22 Uhr die Polizei wegen eines lautstarken Streits verständigt. Die eintreffenden Beamten fanden in der Wohnung die beiden Frauen blutüberströmt vor. Bei der 61-Jährigen konnte ein Notarzt nur noch den Tod feststellen, die 31-Jährige wurde nach Versorgung durch einen Notarzt von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der ebenfalls in der Wohnung befindliche 31-jährige deutsche Tatverdächtige wurde festgenommen, er wird am heutigen Donnerstag mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.