In der Nacht auf Mittwoch hat es in einer Tiefgarage in der Lüglensheidestraße gebrannt. Einer Anwohnerin ist gegen 1.30 Uhr schwarzer Rauch, der aus der Tiefgarage aufstieg, aufgefallen. Daraufhin verständigte sie die Feuerwehr. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass Rauch aus der Tiefgarageneinfahrt sowie den Abzugsschächten austrat. Durch den schnellen Einsatz eines verstärkten Trupps von Freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr konnte der Brandherd schnell gefunden und gelöscht werden.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache war Sperrmüll, der dort abgestellt war, in Brand geraten. Ob es sich dabei um einen technischen Defekt – etwa einen Kabelbrand – oder Brandstiftung handelt, war am Mittwoch noch unklar. „Die Ermittlungen dauern noch an“, sagte Stephan Widmann, Sprecher der Polizei. Zunächst wurden gestern von Kriminaltechnikern Spuren in der Tiefgarage gesichert.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die genaue Schadenshöhe wird ebenfalls noch ermittelt, beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro. Da die Tiefgarage nicht unmittelbar mit anderen Gebäuden in Verbindung stand, konnte der Rauch nicht in die umliegenden Wohnhäuser eindringen. Nachdem der Brand gelöscht war, würde die Tiefgarage mit vier Hochleistungslüftern gelüftet. Im Einsatz waren Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr, Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hofen und Hedelfingen sowie Einsatzkräfte des Rettungsdiensts.