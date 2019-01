Anzeige

Wangen (red) - Ein unbekannter Mann hat am Mittwochmorgen eine Tankstelle an der Hedelfinger Straße überfallen und mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Der Unbekannte betrat gegen 2.55 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte den 37-jährigen Kassierer und forderte Bargeld. Der Mitarbeiter öffnete daraufhin die Kasse und der Täter entnahm das darin befindliche Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Hedelfingen.

Der Angestellte schätzte das Alter des Täters auf etwa 30 Jahre, bei einer Körpergröße von zirka 1,65 Metern. Er hatte eine schlanke Statur und ein südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet war der Unbekannte mit einer blauen, verwaschenen Jeans, einer dunklen Winterjacke mit Kapuze und auffallend weißen Turnschuhen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 89905778 zu melden.