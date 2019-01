Anzeige

Stuttgart (pol)Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen zwischen dem 22. und 29. Januar an der Straße Am Westkai in Stuttgart-Hedelfingen Transporter aufgebrochen und hochwertige Geräte sowie Baumaschinen im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet. Die Täter hebelten nach Angaben der Polizei an dem VW Crafter die Außentüren auf und stahlen hochwertige Geräte, die zur Glasfaserkabelverlegung benötigt werden. An einem in der Mohlstraße geparkten Fahrzeug erbeuteten Unbekannte zudem am Montag eine auf der Rückbank liegende Handtasche samt Geldbörse. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter +4971189903500 oder beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.