Stuttgart (pol) Polizeibeamte haben am Samstagabend ein 31-jähriges Zwillingspärchen vorläufig festgenommen, das im Verdacht steht, einen 25 Jahre alten Mann geschlagen zu haben. Offenbar eskalierte gegen 20:05 Uhr ein Streit um einen Parkplatz an der Theodor-Heuss-Straße, in dessen Verlauf die Brüder ihren Kontrahenten zu Boden schlugen und anschließend mehrfach gegen seinen Kopf und Körper traten. Erst nachdem Passanten hinzukamen, ließen sie vom Opfer ab. Der 25-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen. Die 31-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen werden am Sonntag mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.