Stuttgart (pol) Ein 26-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen von einem bislang unbekannten Täter am Paul-Hahn-Weg beraubt worden. Als er gegen 04.25 Uhr die Staffel in Richtung Robert-Bosch-Krankenhaus aufwärts ging, wurde er von einem Unbekannten überholt. Diese dreht sich plötzlich um, bedrohte den 26-Jährigen mit einem Kampfmesser und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er einen geringen Geldbetrag erhalten hatte, nahm er noch das Handy des Geschädigten an sich und flüchtete die Staffel aufwärts. Bei dem Räuber handelte es sich um einen zirka 170 cm großen, kräftig gebauten Mann. Er war komplett schwarz gekleidet, hatte eine Kapuze auf und ein Halstuch ums Gesicht (Nase/Mund). Außerdem trug er schwarze Schuhe der Marke "Nike". Er sprach gutes Deutsch mit "türkischem/arabischem Akzent." Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.