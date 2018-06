Anzeige

Untertürkheim (red) - Kinder haben am Freitagnachmittag von der Inselbrücke aus Steine in Richtung B10 geworfen, hierbei wurde die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Lastwagen getroffen und beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1000 Euro. Ein 44-Jähriger war gegen 14.40 Uhr mit seinem Lastwagen auf der B10 in Richtung Esslingen unterwegs, als er auf der Brücke vier Jungen beobachtete, wobei zwei offenbar Steine auf die herannahenden Fahrzeuge warfen. Die Kinder sind 10 bis 12 Jahre alt und zirka 1,5 bis 1,6 Meter groß. Ein "Steinewerfer" trug ein blaues T-Shirt mit einer hellen Aufschrift und blaue kurze Hosen. Der andere" trug ebenfalls ein blaues T-Shirt mit heller Aufschrift und eine kurze rotweiße Hose. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer 0711/89903500 in Verbindung zu setzen.