Bad Cannstatt (red) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagabend eine 67 Jahre alte Ford-Fahrerin mit einer Stadtbahn zusammengestoßen ist. Die 67-Jährige fuhr gegen 19.40 Uhr von der Neckartalstraße die Auffahrtsrampe hinauf in Richtung Innenstadt und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U19, die in Richtung Mineralbäder unterwegs war, zusammen. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0711/89904100 zu melden.