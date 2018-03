Anzeige

Möhringen - Eine Trickdiebin hat sich am Mittwoch im Bereich des Europaplatzes offenbar bei der Wahl ihres Opfers verkalkuliert. Die Frau klingelte gegen 11.45 Uhr bei einer 83 Jahre alten Seniorin an der Wohnungstür und gab vor, eine Arbeit als Haushaltshilfe zu suchen. Die 83-Jährige lehnte das Angebot ab, ging aber insoweit auf die Bittstellerin ein, dass sie bereit war, ihre Telefonnummer für eine spätere Kontaktaufnahme auf eine Zeitung zu schreiben. Die Täterin bat die ältere Dame, in ihrer Handtasche nach einem Kugelschreiber zu suchen. Kurz darauf griff die Diebin nach der Handtasche und wollte sie der 83-Jährigen entreißen. Die 83-Jährige ließ jedoch nicht los und wehrte sich nach Leibeskräften gegen die deutlich jüngere Frau. Beherzt griff die Seniorin letztlich nach den Haaren der Täterin, bis diese floh.

Die 83-Jährige beschreibt die Diebin, die schließlich ohne Beute von dannen zog, wie folgt: Sie war zirka 160 Zentimeter groß, zirka 20 bis 30 Jahre alt und schlank, hatte schwarzes, langes, glattes, offen getragenes Haar, dunkle Augen, sprach akzentfrei Deutsch und war zur Tatzeit mit einem grauen Wollmantel bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu wenden.