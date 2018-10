Anzeige

Obertürkheim (red) - Ein Unbekannter hat gestern an der Bergstaffelstraße eine 82 Jahre alte Frau überfallen und ihren Geldbeutel erbeutet. Als die Frau gegen 13.30 Uhr ihre Haustür öffnete, schlich sich der Tatverdächtige von hinten an und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Als ihm dies nicht gelang, griff er in die Handtasche, stahl den Geldbeutel und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung der Mirabellenstraße. Bei dem Täter soll es sich um einen schlanken dunkelhäutigen Mann handeln, der einen hellen Trainingsanzug trug. Zeugen werden gebeten, bei der Polizei unter der Telefonnummer 89 90 57 78 anzurufen.