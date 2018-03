Anzeige

Stuttgart-Nord (red) - Ein Unbekannter hat sich am Mittwochnachmittag unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 82 Jahre alten Frau an der Nordbahnhofstraße verschafft und Schmuck sowie Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Der Unbekannte klingelte gegen 14.45 Uhr an der Wohnungstür und gab an, im Auftrag des Hausmeisters die Heizung überprüfen zu müssen.

Die Seniorin ließ den Mann in ihre Wohnung. Während er kurzzeitig allein im Zimmer war, stahl er die Beute und verließ die Wohnung. Laut der Seniorin soll es sich bei dem Täter um einen 30 bis 35 Jahre alten Mann handeln, der etwa 165 bis 170 Zentimeter groß ist. Er hat eine schlanke Figur, ein südeuropäisches Aussehen und schwarze nach hinten gegelte Haare. Er trug einen knielangen schwarzen Mantel und eine schwarze Hose. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/89905778 zu melden.