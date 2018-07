Anzeige

Stuttgart (ots)Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ist es am Donnerstagabend (19.07.2018) gegen 23.05 Uhr in der S-Bahn der Linie S1 zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und dem Haltepunkt Neckarpark gekommen. Hierbei sollen sich ersten Erkenntnissen zu Folge, ein 21-jähriger gambischer Staatsangehöriger sowie eine vierköpfige Personengruppe im Alter von 21 bis 35 Jahren gegenseitig verletzt haben. Zeugenangaben zu Folge stiegen die vier nigerianischen Staatsangehörigen anschließend am Haltepunkt Neckarpark aus der Bahn. Der Zug wurde daraufhin am Bahnhof Untertürkheim für die Weiterfahrt angehalten. Alarmierte Beamte der Bundes- und Landespolizei trafen sowohl die Personengruppe, als auch den 21-Jährigen an, welcher noch in der S-Bahn saß. Die Beteiligten der Auseinandersetzung wiesen zum Teil leichte Hautabschürfungen sowie beschädigte Kleidungen auf. Der genaue Tathergang ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Bundespolizei. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.