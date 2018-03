Anzeige

Stuttgart (red) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ist es am Sonntagabend gegen 18.50 Uhr in einer S-Bahn der Linie S4 zwischen den Haltestellen Nordbahnhof und Hauptbahnhof gekommen. Ersten Erkenntnissen zu Folge gerieten die beiden Personengruppen, bestehend aus jungen Männern im Alter von 17 bis 21 Jahre in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Beim Halt im Hauptbahnhof verlagerte sich das Handgemenge auf den Bahnsteig 101 im S-Bahnbereich. Sechs Streifenpolizisten trennten die beiden Gruppen voneinander. Durch den Vorfall erlitt ein 18-Jähriger mehrere Platzwunden im Gesicht, ein 20-jähriger verletzte sich an der Hand.

Die Auswertung der Videoaufnahmen aus der S-Bahn soll nun weitere Erkenntnisse zum Tathergang liefern. Die Bundespolizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall werden unter der Telefonnummer 0711/870350 entgegen genommen.