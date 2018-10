Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag zwei 26 und 28 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die die Scheibe eines Kiosks an der König-Karl-Straße eingeschlagen haben sollen. Zeugen beobachteten die beiden Männer gegen 23.30 Uhr am Kiosk und alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatortes vorläufig fest. Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer 89903600 zu melden.