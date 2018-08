Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Unbekannte Täter haben am Mittwoch in der Falchstraße im Stadtteil Steinhaldenfeld die Fensterscheibe an einem geparkten Opel Vectra eingeschlagen. Der 58-jährige Besitzer des roten Autos stellte den Schaden am Nachmittag fest, der Tatzeitraum dürfte zwischen 6 Uhr und 16.40 Uhr liegen. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer 8990 3600 zu melden.