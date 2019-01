Anzeige

Stuttgart (red) - Die Polizei hat am Mittwochmorgen im Stadtgebiet rund 20 Glätteunfälle aufgenommen. Die meisten Unfälle ereigneten sich in den südlichen Stadtbezirken Vaihingen, Möhringen und Degerloch. Größtenteils gingen diese glimpflich aus und es blieb bei Blechschäden, der Gesamtsachschaden dürfte bei rund 100 000 Euro liegen. Die Neue Weinsteige musste zwischen 8 Uhr und 10 Uhr komplett gesperrt werden. Dort waren sechs Fahrzeuge ineinander gerutscht. Zudem blockierte ein quer stehender Bus die spiegelglatte Straße. Auch ein Streifenwagen der Polizei blieb stecken und konnte seine Fahrt erst wieder fortsetzen, nachdem die Beamten Schneeketten angelegt hatten. In der Wildparkstraße kam es gegen 7.20 Uhr zu einem witterungsbedingten Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Auch hier blieb es bei Sachschäden.