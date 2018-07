Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Zwei unbekannte Radfahrer haben am Dienstagnachmittag in der Waiblinger Straße durch ihre Fahrweise einen Stadtbahnfahrer zu einer Gefahrenbremsung gezwungen, so dass eine 86 Jahre alte Frau in der Stadtbahn gestürzt ist. Die beiden Radfahrer waren gegen 15.40 Uhr in der Waiblinger Straße in Richtung Fellbach unterwegs, als sie kurz vor der Daimlerstraße plötzlich an der dortigen Fußgängerfurt nach links fuhren und die Stadtbahngleise überquerten.

Der Fahrer einer in gleiche Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U1 musste darauhfhin eine Gefahrenbremsung einleiten, dabei stürzte die Frau und verletzte sich. Die beiden Radfahrer fuhren in Richtung Daimlerplatz davon.

Laut Zeugen soll einer der Radfahrer etwa 35 bis 40 Jahre alt sein und ein südländisches Aussehen haben. Er hatte kurze schwarze Haare und eine Teilglatze. Er war mit einem blauen Fahrrad unterwegs, sein Begleiter kann nicht beschrieben werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 89904100 zu melden.