(red)– Polizeibeamte haben am Dienstag drei Tatverdächtige im Alter von 22, 27 und 38 Jahren fest

genommen, die in einem Geschäft an der Marktstraße zusammen mit einem weiteren, noch flüchtigen,

Komplizen offenbar Kleidungsstücke gestohlen haben. Detektive beobachteten gegen 14.25 Uhr, wie

zwei der Tatverdächtigen die Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabine nahmen und offenbar versteckten, während die anderen beiden die Umgebung beobachteten.

Anschließend wollten alle vier das Geschäft verlassen. Als die Detektive sie ansprachen, flüchteten die 27 Jahre alte Frau und der 38 Jahre alte Mann zusammen mit dem unbekannten Komplizen. Nur der

22-Jährige, der beim Diebstahl im Rollstuhl saß und zu Fuß flüchten wollte, konnte festgehalten werden. Alarmierte Beamte nahmen ihn sowie die beiden 27 und 38 Jahre alten Tatverdächtigen kurz

darauf im Rahmen der Fahndung fest, ihrem Komplizen gelang die Flucht. Bei der Begutachtung des

Rollstuhls fanden die Beamten ein Versteck, in dem sich die gestohlenen Kleidungsstücke befanden.