Hedelfingen (red) - Eine 21 Jahre alte Autofahrerin hat am Mittwochabend in der Rohrackerstraße beim Einfahren in die Straße offenbar einen 55 Jahre alten Rollerfahrer übersehen und ist mit diesem kollidiert. Die 21-Jährige wollte gegen 20 Uhr von einer Grundstückseinfahrt aus nach links in die Rohrackerstraße Richtung Ortsmitte Hedelfingen einbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden 55-jährigen Rollerfahrer, der Richtung Rohracker fuhr. Der 55-Jährige wurde beim Zusammenprall über die Motorhaube des Autos geschleudert, er zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 9000 Euro.