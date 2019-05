Bad Cannstatt (red) - Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag an der Heilbronner Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Beamten der Verkehrspolizei kontrollierten zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr den Verkehr auf der Heilbronner Straße auf Höhe des Pragtunnels in Fahrtrichtung Bad Cannstatt und zwischen 14.35 Uhr und 16 Uhr den Verkehr in die Gegenrichtung. 19 Autofahrer fuhren zu schnell, zwei davon mit einem Tempo von 85 bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde. Ein Fahrer telefonierte während der Fahrt, zwei Autos wiesen ein manipuliertes Kennzeichen auf. Ein Fahrer verstieß gegen ein bestehendes Fahrverbot. Sie müssen nun mit einer Anzeige rechnen.