Stuttgart (pol) Polizeibeamte haben am Freitagabend (31.01.2020) einen 43 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Geschäft an der Kronprinzstraße Kosmetikartikel im Gesamtwert von zirka 120 Euro gestohlen zu haben. Durch Angestellte konnte der Diebstahl gegen 19.20 Uhr über die Videoanlage beobachtet werden. Als er am Ausgang durch eine Mitarbeiterin angesprochen wurde, bewarf er sie mit einem Kosmetikartikel und verließ das Geschäft. Im weiteren Verlauf wurde er auf der Kronprinzstraße durch zwei Angestellte des Drogeriemarktes verfolgt. Ein Polizeibeamter, der sich dort privat aufhielt, wurde auf den Vorfall aufmerksam und hielt den Ladendieb an der Schulter fest. Dieser drehte sich um und ergriff den Beamten im Halsbereich. Dennoch gelang es, den Täter bis zum Eintreffen der Polizeistreife festzuhalten. Der kroatische Staatsangehörige wurde am Samstag (01.02.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.