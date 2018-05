Anzeige

Stuttgart (red) – Ein Unbekannter hat am Mittwoch kurz vor 5 Uhr am Arnulf-Klett-Platz einen 38-Jährigen mit der Faust geschlagen und anschließend etwas Bargeld sowie dessen Personalausweis geraubt. Bemerkenswert ist die Täterbeschreibung: Trotz der frischen Temperaturen, die in den Morgenstunden herrschten, trug der Gesuchte Adidas-Badeschlappen. Wie es sich gehört, natürlich mit weißen Tennissocken. Darüber hinaus soll er 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein, einen Vollbart getragen und südländisches Aussehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0711/8990-5778 entgegen.