Stuttgart-Ost (red) Ein 37 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwochabend auf der Waldebene Ost mit dem Auto eines 68-Jährigen zusammengestoßen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Der 37-Jährige fuhr mit seinem Mountainbike den Waldweg unterhalb des Sportgeländes des 1. FV 1896 Stuttgart entlang und übersah beim Überqueren der dort verlaufenen Straße wohl den Ford, der aus Richtung Funkturm bergab an den Parkplätzen vorbei fuhr. Der Radfahrer, der einen Helm trug, wurde von dem Auto frontal erfasst, gegen die Windschutzscheibe und dann zu Boden geschleudert. Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort, stabilisierten sein Rücken und Nacken. Kurzzeitig forderten Polizei und Sanitäter einen Helikopter an. Letztlich entschied man sich, den 37 Jahre alten Verletzten jedoch im Rettungswagen in ein Krankenhaus zu bringen.