Bad Cannstatt (red) - Schwere Verletzungen hat sich ein 34 Jahre alter Radfahrer am Dienstag bei einem Unfall in der Mercedesstraße zugezogen. Der 34-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad gegen 16.10 Uhr den Martin-Schrenk-Weg und wollte den Kreisverkehr zur Mercedesstraße nutzen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß er dort mit einer 41 Jahre alten Smart-Fahrerin, die den Fahrstreifen im Kreisverkehr, von der Mercedesstraße aus kommend bevorrechtigt benutzte. Der Radfahrer schlug zunächst gegen die Kühlerhaube des Smarts und stürzte in der Folge zu Boden. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um den schwer verletzten Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.