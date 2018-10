Anzeige

Mühlhausen (red) - Ein 48 Jahre alter Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag in der Straße Meierberg aufgrund einer Vollbremsung gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 48-Jährige fuhr mit dem Fahrrad gegen 16.25 Uhr in der Straße Meierberg bergabwärts, es handelt sich hierbei um einen verkehrsberuhigten Bereich. Vermutlich war der 48-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Veitstraße übersah er ein von rechts kommendes Taxi einer 39-jährigen Fahrerin. Der 48-Jährige bremste stark ab, stürzte dabei jedoch. Zu einer Kollision kam es nicht. Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.