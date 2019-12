Stuttgart (pol) Schwere Verletzungen und ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend gegen 18.35 Uhr am Marienplatz ereignet hat. Ein 36-jähriger Radfahrer befuhr die Hohenstaufenstraße in Richtung Marienplatz, als er auf Höhe der Tübinger Straße vermutlich aufgrund Unachtsamkeit einen Pkw vor sich übersah und nahezu ungebremst gegen das Heck des VW prallte. Der 48-jährige Lenker des Pkw musste vor der Kollision verkehrsbedingt anhalten. Der verletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.