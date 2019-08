Stuttgart (pol) Ein 45 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Freitagabend in der Nürnberger Straße in Bad Cannstatt alleinbeteiligt gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 45-Jährige kam gegen 20.40 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ins Trudeln, lenkte sein Fahrrad in die Grünanlage und prallte gegen ein Standrohr eines Verkehrszeichens. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, erlitt schwere Kopfverletzungen.