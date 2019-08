Stuttgart (pol) Eine 45-jährige Fußgängerin wurde am Freitagvormittag am Charlottenplatz von einem Radfahrer angefahren, der sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Frau überquerte gegen 10.50 Uhr gerade bei Grünlicht die Fußgängerfurt auf der Charlottenstraße vom Stadtpalais kommend in Richtung Charlottenhochhaus, als sie etwa in der Mitte der Fußgängerfurt von einem bislang unbekannten Radfahrer angefahren wurde, der auf einer der Linksabbiegerspuren aus Richtung Olgaeck gekommen war. Die 45-Jährige kam durch den Zusammenprall zu Sturz und verletzte sich leicht. Der Radfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Hauptstätter Straße fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Sie konnte den flüchtigen Mann, der keinen Fahrradhelm trug, wie folgt beschreiben: 30 bis 40 Jahre alt, dunkle kurze Haare, trug ein weißes Hemd und eine dunkle lange Hose. Er sei mit einem schwarzen Herrenrad unterwegs gewesen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.