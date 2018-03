Anzeige

Stuttgart (pol)Ein Fahrradfahrer ist am Freitagmorgen in der Auerbachstraße im Stadtteil Feuerbach offensichtlich alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 46-Jährige fuhr gegen 7.50 Uhr auf dem Radweg Richtung Pragsattel. Auf der Brücke über die Bundesstraße stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache. Dabei zog er sich trotz getragenem Fahrradhelm schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten ihn vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle(at)polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp(at)polizei.bwl.de