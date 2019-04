Stuttgart (pol) Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr einen 28-Jährigen am Stuttgarter Hauptbahnhof zu Boden geschlagen und auf ihn eingetreten. Nach ersten Erkenntnissen schlug der bislang unbekannte Mann aus noch ungeklärten Gründen den Kopf des 28-Jährigen gegen die Schließfächer in der kleinen Schalterhalle des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Anschließend soll der mutmaßliche Täter zudem auf den Kopf, des am Boden liegenden Mannes, eingetreten haben. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung den Geflüchteten nicht mehr antreffen. Der mit fast 2,6 Promille alkoholisierte 28-Jährige erlitt durch den Vorfall eine Platzwunde am Kopf. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 20 Jahre alt und mit dunklen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit soll er ein graues T-Shirt getragen haben. Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.