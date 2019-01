Anzeige

Stuttgart (pol) Am Samstag wurde ein 21-Jähriger gegen 01.30 Uhr in der Schulstraße von einem anderen Mann am Jackenkragen festgehalten und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Als er dies verweigerte, schlug ihm der Täter mit der Faust auf die Nase. Danach gelang es dem Opfer, sich zu befreien und wegzurennen. Im Rahmen der Fahndung wurde ein 19-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.