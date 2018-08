Anzeige

Stuttgart (red) - Ein 27 Jahre alter Polizeibeamter ist am Sonntagabend in Stuttgart-Nord bei einem Einsatz vom Fahrzeug eines alkoholisierten 62 Jahre alten Mannes einige Meter mitgeschleift und leicht verletzt worden.

Die Beamten waren gegen 18.30 Uhr von einem Taxifahrer gerufen worden, der eine alkoholisierte Frau nach Hause gebracht hatte, die die Taxirechnung nicht bezahlen konnte. Während die Beamten die 40-Jährige zum Begleichen der Rechnung aufforderten, wurden sie von der Frau mehrfach beleidigt. Plötzlich fuhr der Lebensgefährte der Frau mit einem SUV heran. Die Polizeibeamten wollten mit ihm sprechen, bemerkten dabei jedoch, dass er ebenfalls stark alkoholisiert war. Als sie ihn aufforderten auszusteigen, legte der Mann unvermittelt den Rückwärtsgang ein und fuhr los. Der 27-jährige Polizeibeamte, der in der geöffneten Fahrertüre stand, wurde dabei mehrere Meter mitgeschleift. Als der Polizist bemerkte, dass das Fahrzeug auf eine Hauswand zusteuerte, schaffte er es im letzten Moment, sich in Sicherheit zu bringen. Dabei zog er sich Schürfwunden zu. Der 62-Jährige fuhr anschließend langsam in die Tiefgarage des Hauses, wo er schließlich ausstieg und vorläufig festgenommen wurde. Ein Alkomattest bestätigte die erhebliche Alkoholisierung des 62-Jährigen, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.