Stuttgart (pol) Die Polizei hat am Freitag (25.10.2019) eine Versammlung mit Aufzug in Zuffenhausen begleitet. An der angemeldeten Demonstration zum Thema "Porscheautogipfel - Kartell der Klimakiller" nahmen zwischen 12.45 Uhr und 15.30 Uhr mehrere Hundert Personen teil. Nach Ende der Versammlung setzten sich offenbar mehrere Dutzend Personen vor eine Tiefgaragenausfahrt. Da sich die Personen nach mehrfacher Aufforderung nicht entfernten, wurden sie von Polizeibeamten weggetragen und erhielten Platzverweise. Die Ermittlungen dauern an.