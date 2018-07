Anzeige

Stuttgart Ein 51 Jahre alter Audi-Fahrer ist nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag in der Neckarstraße mit der Stadtbahn der Linie U1 kollidiert und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Auch in der Stadtbahn erlitten zwei Fahrgäste leichte Verletzungen. Der 51-Jährige fuhr demnach gegen 16.35 Uhr die Neckarstraße in Richtung Innenstadt entlang und bog an der Kreuzung mit der Sedanstraße offenbar verbotswidrig nach links ab. Hierbei übersah er die in die gleiche Richtung fahrende Stadtbahn und es kam zur Kollision. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 15000 Euro. Im Stradtbahnverkehr kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen.