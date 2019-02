Anzeige

Münster (red) - Ein 34 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat am Mittwoch bei einem Unfall mit einem Auto im Gewann Schnarrenberg schwere Verletzungen erlitten. Ein 42-jähriger Autofahrer befuhr gegen 16.45 Uhr verbotswidrig einen Feldweg am Schnarrenberg. An einer Einmündung übersah er offenbar den von rechts kommenden Pedelec-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 34-Jährige erlitt schwere Verletzungen, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.