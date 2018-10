Anzeige

Stuttgart (red) – Mit einer dreisten Masche haben unbekannte Diebe am Dienstag in einem Drogeriemarkt an der Königstraße Beute im Wert von mehr als eintausend Euro gemacht. Ermittlungen zufolge betrat das Trio gegen 19.15 Uhr nacheinander das Geschäft. Während ein Täter in die Damenparfumabteilung ging und dort einen medizinischen Notfall vortäuschte, begaben sich seine beiden Komplizen in die Abteilung für Herrenparfums, stahlen dort mehrere hochwertige Düfte und nutzten den Tumult für ihre Flucht. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den scheinbar Verletzten und behandelten ihn im Krankenwagen. Er drängte darauf zu gehen – wie sich herausstellte, hatte er gegenüber den Rettungskräften falsche Personalien angegeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0711/8990 3100 zu melden.