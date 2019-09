Stuttgart (ots) Unbekannte Täter haben am Mittwochabend (04.09.2019) zwei Papiermülltonnen an der Forststraße angezündet. Eine Anwohnerin bemerkte gegen 19.40 Uhr in einem Innenhof eine brennende Mülltonne. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr löschten die Bewohner das Feuer mit mehreren Eimern Wasser. Die Flammen beschädigten auch eine zweite Papiermülltonne. Zu einem Schaden an dem angrenzenden Wohngebäude kam es offenbar nicht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 entgegen.