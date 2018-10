Anzeige

Stuttgart (pol) Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag (24.10.2018) eine 74 Jahre alte Frau an der Adalbert-Stifter-Straße überfallen und ihr dabei die Handtasche entrissen. Die Seniorin befand sich gegen 12.50 Uhr auf dem Fußweg zwischen dem kleinen Ladenzentrum Freiberg und dem Julius-Brecht-Hochhaus, als sich der Unbekannte von hinten näherte und ihr unvermittelt die graue Lederhandtasche aus der Hand riss. Der Täter flüchtete mit der Beute in Richtung des Hochhauses. In der Handtasche befand sich rund 70 Euro Bargeld sowie persönliche Gegenstände der Frau. Die 74-Jährige beschreibt den Täter als einen zirka 175 Zentimeter großen, jüngeren Mann. Nähere Angaben waren nicht möglich. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.