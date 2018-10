Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Eine 29 Jahre alte Frau hat Samstagabend nach einem Festzelt-Besuch auf dem Cannstatter Volksfest offenbar einem Filmriss erlitten, währenddessen wurde ihr der Geldbeutel gestohlen. Die 29-Jährige hielt sich mit Bekannten in einem Festzelt auf. Dort trank sie nach Zeugenangaben nur wenig Alkohol. Gegen 22.15 Uhr vermissten sie ihre Begleiter. Nach mehreren Anrufen auf ihrem Handy meldete sich ein 16-jähriger Mann, der angab, dass er die 29-Jährige, die in Begleitung eines unbekannten Mannes war, in der S-Bahn S 1 Richtung Plochingen gesehen habe. Die Situation sei ihm seltsam vorgekommen, weshalb er den Unbekannten ansprach, der fluchtartig die Bahn verließ. Er habe dann um 23.55 Uhr am Bahnhof Esslingen-Zell den Rettungsdienst verständigt, der die Frau anschließend in ein Krankenhaus gebracht hat. Beim Verlassen des Krankenhauses bemerkte die 29-Jährige, die sich an das Geschehene nicht erinnern konnte, dass ihr Geldbeutel gestohlen wurde. Als sie am Sonntagnachmittag zur weiteren Untersuchung in einem Stuttgarter Krankenhaus war, verständigte das Personal die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 8990 5778 zu melden.