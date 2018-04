Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Polizeibeamte haben am Samstag einen 18 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, in einer Wohnung im Stadtbezirk eine 23 Jahre alte Frau zu vergewaltigen. Die beiden, die sich zuvor im Internet kennen gelernt hatten, trafen sich und gingen gegen 5 Uhr in die Wohnung der 23-Jährigen. Dort soll der 18-Jährige zudringlich geworden sein und versucht haben, die Frau zu vergewaltigen. Diese wehrte sich vehement und konnte den Tatverdächtigen aus der Wohnung vertreiben, obwohl dieser ihren Kopf mehrfach auf den Boden geschlagen und sie mit einem Messer bedroht haben soll. Die alarmierte Polizei nahm den Tatverdächtigen kurze Zeit später fest. Der 18 Jahre alte Deutsche wurde am Sonntag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.